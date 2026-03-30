Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 30, 2026, 07:24 PM IST

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ; ਲੱਖਪਤੀ ਬਣਿਆ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿਕਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਕ ਅਜਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣਿਆ ਹਾਂ।

 

