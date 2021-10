ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ: CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਲਖਨਊ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਖਨਊ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ,' ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? ਬੱਸ ਮੈਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੱਸੋ। ' ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

We stand with the families of the farmers who have been murdered. On the behalf of Punjab government, I announce Rs 50 lakhs each to the families of the deceased including the journalist: Punjab CM Charanjit Singh Channi in Lucknow pic.twitter.com/7QY2sqfwPG

— ANI UP (@ANINewsUP) October 6, 2021