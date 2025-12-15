Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3041348
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Machhiwara News: 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ

Machhiwara News: ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:10 AM IST

Trending Photos

Machhiwara News: 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ

Machhiwara News: ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਗੁਰਦੇਵ ਅੰਕਲ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਵੇ।

ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੜਕੀ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਥਾਣਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਪੁੱਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੈੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗਾ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ 24 ਸਾਲਾ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਬੀ-ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਭੱਜ ਗਏ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 376(2)(n)ਅਤੇ 120-Bਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋਟਲ ਬੀ-ਟਾਊਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਰਾਏਕੋਟ ਵਾਸੀ) 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

TAGS

Machhiwara NewsMachhiwara Rape Newspunjabi news

Trending news

Machhiwara News
9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ
# health benefits tips
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ Donate ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
Dera Baba Nanak
Dera Baba Nanak: ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਢੇਸੀਆਂ ਪੁੱਜਾ
1 january 2022 pm kisan ka paisa kab aayega
PM Kisan 22th Instalment: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ Update
Punjab Youth Murder
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ
Bondi Beach Shooting
ਹਨੁੱਕਾ ਜਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਮੌਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ: ਸਿਡਨੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 16 ਮੌਤਾਂ; ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲੇ ਹਮਲਾਵਰ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ; ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 15 ਦਸੰਬਰ 2025
death
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ Heart Attack ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
BJP
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ Nitin Naveen, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਨ ਮਾਲਕ?