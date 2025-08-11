पांवटा साहिब में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर फिर लैंडस्लाइड, बोलेरो सवार बाल-बाल बचे

Paonta Sahib Landslide News: पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर लैंडस्लाइड की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. सोमवार सुबह हैवना के पास एक बार फिर भारी भूस्खलन हुआ. पहाड़ से गिरे बड़े-बड़े पत्थरों और मलबे की चपेट में एक सरकारी बोलेरो और एक कार आ गई। बोलेरो को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि कार को आंशिक क्षति हुई. राहत की बात यह रही कि दोनों वाहनों में सवार सभी यात्री समय रहते सुरक्षित निकल आए।.

स्थानीय लोगों के अनुसार, इस स्थान पर अवैध खनन और गलत तरीके से की गई पहाड़ कटिंग के कारण बार-बार लैंडस्लाइड हो रहे हैं. चौड़ीकरण कार्य में भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी को भी इसके पीछे कारण बताया जा रहा है.

बरसात के मौसम में यह मार्ग यात्रियों के लिए और भी खतरनाक हो गया है. इन दिनों घना कोहरा दृश्यता घटा रहा है, जिससे पहाड़ से गिरते पत्थरों को समय रहते देख पाना मुश्किल हो रहा है. इससे दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ गया है.

लैंडस्लाइड से पर्यटन, नगदी फसलों की ढुलाई और यातायात प्रभावित हो रहा है. स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता नाथुराम चौहान ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है.