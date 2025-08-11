पांवटा साहिब में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर फिर लैंडस्लाइड, बोलेरो सवार बाल-बाल बचे
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2875888
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

पांवटा साहिब में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर फिर लैंडस्लाइड, बोलेरो सवार बाल-बाल बचे

 पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर लैंडस्लाइड की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. सोमवार सुबह हैवना के पास एक बार फिर भारी भूस्खलन हुआ.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 11, 2025, 12:28 PM IST

Trending Photos

पांवटा साहिब में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर फिर लैंडस्लाइड, बोलेरो सवार बाल-बाल बचे

Paonta Sahib Landslide News: पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर लैंडस्लाइड की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. सोमवार सुबह हैवना के पास एक बार फिर भारी भूस्खलन हुआ. पहाड़ से गिरे बड़े-बड़े पत्थरों और मलबे की चपेट में एक सरकारी बोलेरो और एक कार आ गई। बोलेरो को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि कार को आंशिक क्षति हुई. राहत की बात यह रही कि दोनों वाहनों में सवार सभी यात्री समय रहते सुरक्षित निकल आए।.

स्थानीय लोगों के अनुसार, इस स्थान पर अवैध खनन और गलत तरीके से की गई पहाड़ कटिंग के कारण बार-बार लैंडस्लाइड हो रहे हैं. चौड़ीकरण कार्य में भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी को भी इसके पीछे कारण बताया जा रहा है.

बरसात के मौसम में यह मार्ग यात्रियों के लिए और भी खतरनाक हो गया है. इन दिनों घना कोहरा दृश्यता घटा रहा है, जिससे पहाड़ से गिरते पत्थरों को समय रहते देख पाना मुश्किल हो रहा है. इससे दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ गया है.

लैंडस्लाइड से पर्यटन, नगदी फसलों की ढुलाई और यातायात प्रभावित हो रहा है. स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता नाथुराम चौहान ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है.

TAGS

Paonta sahibLandslidepunjabi news

Trending news

Anandpur News
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ
amritsar news
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਢੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ
Khanna News
ਹੋਮਗਾਰਡ ਉਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ; ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਚੋਰ
Punjab Motorcycle Rally
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਕੱਢਣਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ
Pspcl news
ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਇਆ ਐਸਮਾ
Jandiala Guru
ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਬਰਾਮਦ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ; ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
Giani Harpreet Singh
ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ; ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 11 ਅਗਸਤ 2025
Raksha Bandhan
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਰੱਖੜੀ ਤਿਉਹਾਰ
;