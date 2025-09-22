Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ; ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਬਣਨਗੇ ਲੰਗੂਰ

Amritsar News: ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Trending Photos
Amritsar News: ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੰਗੂਰ ਬਣਨਗੇ। ਦਸ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗੂਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੀ ਮੁਧਰਾ ਸਥਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੰਗੂਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੰਗੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਸੌਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੌਣਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : India vs Pakistan: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ