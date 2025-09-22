Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ; ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਬਣਨਗੇ ਲੰਗੂਰ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2932058
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ; ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਬਣਨਗੇ ਲੰਗੂਰ

Amritsar News: ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:54 AM IST

Trending Photos

ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ।
ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ।

Amritsar News: ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੰਗੂਰ ਬਣਨਗੇ। ਦਸ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗੂਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੀ ਮੁਧਰਾ ਸਥਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੰਗੂਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੰਗੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਸੌਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੌਣਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : India vs Pakistan: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ

TAGS

amritsar newsAmritsar Langur Melapunjabi news

Trending news

amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ; ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਬਣਨਗੇ ਲੰਗੂਰ
Himachal Monsoon
हिमाचल में मानसून से अब तक 448 मौतें, 4,841 करोड़ से अधिक का नुकसान
Jalandhar Blast
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ; ਝੁਲਸਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ
derabassi
ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਉਤੇ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ
GST 2.0
ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ; ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
Shardiya Navratri 2025
ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਰਾਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ; ਜਾਣੋ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਮਹੂਰਤ ਤੇ ਵਿਧੀ
India vs Pakistan
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 22 ਸਤੰਬਰ 2025
Asia Cup 2025
ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
;