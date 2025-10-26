Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2975705
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 25.10.2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਗੌੜੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 26, 2025, 09:16 AM IST

Trending Photos

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Gangster Lakhvinder Kumar: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, 25 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਗੌੜੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਫਲ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ।

ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਕੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGS

Lawrence BishnoiLakhwinder KumarCBI

Trending news

ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2025
Moga
ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
jalandhar news
ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ
Mansa news
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
Japanese delegation
ਜਾਪਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਹਰ
Manali
मनाली में ऑटो चालक ने दिखाई ईमानदारी, पर्यटक का 10 लाख का बैग लौटाया
Punjab and Haryana High Court
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਖਰਲ ਖੁਰਦ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ, ਨਤੀਜਾ ਬਦਲਿਆ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਈਈਡੀਜ਼, ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਕਾਬੂ
Australian women cricketers molested
ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
bjp punjab
MPLADS ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BJP ਦਾ AAP ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ