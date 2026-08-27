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ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Salman Khan News: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਮਾਧੀ ਸਥਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 27, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:59 PM IST
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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