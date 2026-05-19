ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਧਮਕੀ

Pathankot Ransom Case: ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
Pathankot Ransom Case: ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਚਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ। ਸਚਿਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਟੇਲ ਚੌਕ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 1:19 ਵਜੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ, +16064541086 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਆਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ, +19123103107 ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਆਈ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ
ਜਦੋਂ ਸਚਿਨ ਨੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਆਰਜੂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਚਿਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਪੀੜਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਰਜੂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ
ਪੀੜਤ ਸਚਿਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਥਾਣਾ 2 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ IP ਪਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।