Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3222556
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਧਮਕੀ

Pathankot Ransom Case: ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 19, 2026, 02:29 PM IST

Trending Photos

ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਧਮਕੀ

Pathankot Ransom Case: ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਚਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ। ਸਚਿਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਟੇਲ ਚੌਕ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 1:19 ਵਜੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ, +16064541086 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਆਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ, +19123103107 ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਆਈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ
ਜਦੋਂ ਸਚਿਨ ਨੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਆਰਜੂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਚਿਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਪੀੜਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਰਜੂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ
ਪੀੜਤ ਸਚਿਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਥਾਣਾ 2 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ IP ਪਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

TAGS

Lawrence Bishnoi GangPathankot Ransom Casepunjabi news

Trending news

moga news
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਮਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ
Lawrence Bishnoi Gang
ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਧਮਕੀ
Petrol Diesel Price Hike
फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल! बढ़े दाम, सार्वजनिक वाहनों के इस्तेमाल की अपील
Punjabi Singer Inder Kaur murdered
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ; ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਵਾ
Solan News
सोलन में साइबर ठगी का बड़ा मामला, फोन हैक कर चाय विक्रेता के खाते से उड़ाए ₹1.75 लाख
Sri Muktsar Sahib news
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਦੀ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ
CM Bhagwant Mann
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Gagandeep Jammu Attack
ਸਾਬਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
punjab holiday news
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
Sri Muktsar Sahib news
ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਇਮਾਰਤ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ