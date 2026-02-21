Advertisement
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਫਸਾਉਣਾ ਤੇ ਖੁਦ ਬਚਾਉਣਾ ਦੇ ਲਗਾਏ ਪੋਸਟਰ

Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਫਸਾਉਣਾ ਆਪ, ਬਚਾਉਣਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 21, 2026, 04:24 PM IST

Bathinda News(ਕੁਲਬੀਰ ਬੀਰਾ): ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਫਸਾਉਣਾ ਆਪ, ਬਚਾਉਣਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਉਸ ਦਾ ਜੁਰਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਭੈਅ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੀਗਲ ਏਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਰੀ ਏਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀ ਏਡ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਏਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਲਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।

 

