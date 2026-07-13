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ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ AICC ਦਫਤਰ ਪੁੱਜੇ; ਐਸਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ

Punjab Congress Internal Tussle News: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 13, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:41 PM IST
ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ AICC ਦਫਤਰ ਪੁੱਜੇ; ਐਸਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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