/ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ AICC ਦਫਤਰ ਪੁੱਜੇ; ਐਸਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ

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Punjab Congress Internal Tussle News: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਕੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪੁੱਜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗੌਤਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।