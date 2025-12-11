ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

Nangal News: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੋੜ ਗਏ ਤੇ ਉਜੜਨ ਦਾ ਡਰ ਵੱਧ ਗਿਆ।
Nangal News(ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ): ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੀਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
PIL ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ PIL ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੋੜ ਗਏ ਤੇ ਉਜੜਨ ਦਾ ਡਰ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਲੀਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਨੰਗਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਕਾਬਿਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਨਿਰਣੇਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ
ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੀਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਮਲਕੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਜੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਜਲਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ BBMB ਆਹਮੋਂ-ਸਾਹਮਣੇ
ਲੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਆਹਮੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੀਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।