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ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ AAP ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ

Lehragaga News: ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ’ਚ ਸਨਮਿਕ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ AAP ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 07, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:20 PM IST
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ AAP ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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