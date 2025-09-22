ਅਮਰੀਕਾ–ਕਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਯੂਟਰਸ ਕੈਂਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਅਮਰੀਕਾ–ਕਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਯੂਟਰਸ ਕੈਂਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ SNSPA (ਸਵੱਸਥ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਭਿਆਨ) ਤਹਿਤ ਮੇਗਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਸਟ ਕੈਂਸਰ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 07:30 PM IST

Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯੂਟਰਸ ਕੈਂਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਜਿਯਾ ਦੇਵੀ ਗੋਇਲ, ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਯੂਟਰਸ, ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਲੇਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟਰਸ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2000 ਤੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ 1200 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ SNSPA (ਸਵੱਸਥ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਭਿਆਨ) ਤਹਿਤ ਮੇਗਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਸਟ ਕੈਂਸਰ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ।

