Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2995151
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Taran by-election: ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ! ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਡਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਚੱਲ ਰਿਹਾ

Taran by-election: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 09, 2025, 06:31 PM IST

Trending Photos

Taran by-election: ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ! ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਡਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਚੱਲ ਰਿਹਾ

Taran by-election: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭੱਜ ਗਏ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਪ ਦੇਰ ਰਾਤ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tarn Taran bypoll: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੱਥ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjabi University: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ, Reappear ਤੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ

TAGS

Taran by-electionTaran bypollTaran bypoll Liquorpunjabi news

Trending news

Punjab news
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ
Punjab news
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ 'ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ'!
Punjab government
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ—ਸਤਿਕਾਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਗਮ
Ropar Murder
ਔਰਤ ਦੀ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼; ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ
Dhuri news
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ
Harmeet Pathanmajra
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੁੱਜੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖੁਲਾਸੇ
Punjabi University
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ, Reappear ਤੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ
Rohtak News
ਰੋਹਤਕ ਪੁੱਜਣ ਉਤੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ; ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ
amritsar news
ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ
Tarn Taran bypoll
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ