/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਚਾਨਕ ਧਮਾਕਾ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ; CCTV ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ

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Chandigarh Blast News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6:47 ਤੋਂ 6:50 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਐਕਟਿਵਾ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੰਡੋ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸੁੱਟੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗਾਹਕ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਵਸਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰਾਤਫ਼ਰੀ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਐਕਟਿਵਾ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
112 ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ
ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਬਰ 112 ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ-11 ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਦਿਖੀ ਮਹਿਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਠੇਕਾ ਸੰਚਾਲਕ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਵਸਤੂ ਬੰਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਠੇਕਾ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਠੇਕਾ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।