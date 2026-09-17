Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਚਾਨਕ ਧਮਾਕਾ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ; CCTV ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਚਾਨਕ ਧਮਾਕਾ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ; CCTV ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ

Chandigarh Blast News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤੂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 17, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 03:44 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਚਾਨਕ ਧਮਾਕਾ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ; CCTV ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
2
3
4
5