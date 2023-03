Amritpal Singh Arrest News in Hindi Live Updates: पकड़ा गया अमृतपाल सिंह, कई साथी भी हिरासत में, पंजाब के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवा बंद

Amritpal Singh Arrest Latest News in Hindi Today, Internet Services Suspended in Punjab Live Updates: पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आई कि 'वारिस पंजाब दे' संगठन के मुखी अमृतपाल सिंह और उनके 6 साथियों को पंजाब पुलिस ने शनिवार को जलंधर के मेहतपुर इलाके से हिरासत में ले लिया. सूत्रों के मुताबिक जब अमृतपाल अपने साथियों के साथ मोगा की तरफ जा रहा था तब पंजाब पुलिस ने घेराबंदी कर दी.

इसी बीच अमृतपाल सिंह की कार लिंक रोड की ओर बढ़ गई और करीब 100 पुलिस वाहनों ने पीछा कर जालंधर के नकोदर इलाके से अमृतपाल सिंह को हिरासत में ले लिया। राज्य का माहौल खराब न हो इसके लिए पंजाब सरकार ने पंजाब के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं. बठिंडा समेत अन्य जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद हैं हालांकि ब्रॉडबैंड और वाईफाई की सेवा चलती रहेगी।

