Earthquake in Punjab and Himachal Pradesh Live Updates: पंजाब और हिमाचल प्रदेश में महसूस हुए भूकंप के झटके

Earthquake in Punjab and Himachal Pradesh News Today Live Updates: पंजाब और हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली-एनसीआर समेत दोनों राज्यों में भूकंप के झटके लगे हैं. इस दौरान लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकले।

अचानक भूकंप के झटकों ने लोगों को परेशान कर दिन था लेकिन यह झटके केवल कुछ समय के लिए ही महसूस किये गए।

