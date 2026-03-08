Punjab Budget 2026 Live: ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼

Punjab Budget 2026 Live Updates: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ 2.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
Punjab Budget 2026 Live Updates: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, 2027 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ 2.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
