Faridkot News: ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ

Faridkot News: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਅੱਜ 13241 ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਵਧਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਖਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 9740 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 7029 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ, 138 ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਟ ਕਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 13241 ਕੇਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਭਗ 13 ਬੈਂਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਬੈਂਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੋ ਬੈਂਚ ਜੈਤੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਇੰਚਾਰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਵਧੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।