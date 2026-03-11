ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਸੰਕਟ; ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ

LPG Crisis News: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
LPG Crisis News: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੈਸ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ 21 ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੰਗਲ ਸਿਲੰਡਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ 21 ਦਿਨ ਤੇ ਡਬਲ ਸਿਲੰਡਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 25 ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਡੇਨ ਤੇ ਐਚਪੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਸ ਡਿਲਿਵਰੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਗੈਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਬਨੂੜ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 10 ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਏਜੰਸੀ ’ਚ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ਼ 350 ਸਿਲੰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਕ ਟਰੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 350 ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਿਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਓਵਰਲੋਡ
ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਆਈਵੀਆਰਐਸ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਏਜੰਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਇੰਡੇਨ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 500 ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਦਿਨ ਡਿਲੀਵਿਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬੁਕਿੰਗ ਵੱਧ ਕੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ਼ 350 ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲੈਂਡਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 3000 ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਿਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 40 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।