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LPU ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ! ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼; ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ

LPU Phagwara: ਦੰਗਿਆਂ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਡ-ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 28, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 11:29 AM IST
LPU ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ! ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼; ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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