Lt Gen ਹੁੱਡਾ ਮਾਮਲਾ: ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

Lt Gen Hooda incident: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਇ (IPS) ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Trending Photos
Lt Gen Hooda incident: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ–ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਲੈਫ਼ਟਿਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਡੀ.ਐਸ. ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੀ ਟੱਕਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਇ (IPS) ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ:
1. SP (ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ) SAS ਨਗਰ ਅਤੇ ASP ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੇ ਖੁਦ Lt Gen ਹੁੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ।
2. ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3. CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਵਾਹਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਗੈਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਨੇ ਗੈਪ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ Lt Gen ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ।
4. ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਐਸਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ SOP ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਕੰਮ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।