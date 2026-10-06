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ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲਾ ਹੈਂਡਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ! ਐਕਟਿਵਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਫਿਸਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਕੁਚਲਿਆ ਸਿਰ

Ludhiana Accident: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲਾ ਹੈਂਡਬਾਲ ਖਿਡਾਰਨ ਅੰਸ਼ਿਕਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਿਵਾ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Oct 06, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 12:11 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲਾ ਹੈਂਡਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ! ਐਕਟਿਵਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਫਿਸਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਕੁਚਲਿਆ ਸਿਰ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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