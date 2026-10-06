ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲਾ ਹੈਂਡਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ! ਐਕਟਿਵਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਫਿਸਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਕੁਚਲਿਆ ਸਿਰ

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Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਹੈਂਡਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਿਵਾ ''ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ।
ਤਿੰਨੋਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵਾ ਆਈ, ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਐਕਟਿਵਾ ਚਾਲਕ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਕਟਿਵਾ ਫਿਸਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੜਕ ''ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੈਂਡਬਾਲ ਖਿਡਾਰਨ ਅੰਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ 14 ਸਾਲਾ ਅੰਸ਼ਿਕਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਂਡਬਾਲ ਖਿਡਾਰਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਐਥਲੀਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 4 ਵਜੇ, ਅੰਸ਼ਿਕਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸੜਕ ''ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਸਿੱਧਾ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਟਨ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਅੰਸ਼ਿਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਅੰਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਅਮਿਤ ਰਾਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ। ਅੰਸ਼ਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ''ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ