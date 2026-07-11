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ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼

Ludhiana News: ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-27 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 11, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:18 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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