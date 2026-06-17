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ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ; ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

Ludhiana Murder News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਬਾ ਥਾਣਾ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਰਨ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 17, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:10 PM IST
ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ; ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ; ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
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