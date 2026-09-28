/ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ-ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹਿਆ

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Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਊ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਆਲੋਕ ਭਈਆ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।" ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ, ਸੋਨਮ, ਆਪਣੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਆਰੀਅਨ, ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੋਨਮ ਨੇ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਆਲੋਕ ਭਈਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੋਨਮ ਨੇ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਰੀਅਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨਮ ਨੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 25-26 ਸਾਲ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ,ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਲੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਲੋਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਬੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।