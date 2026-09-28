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ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ-ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹਿਆ

Kidnapping News: ਨਿਊ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 28, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 09:47 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ-ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹਿਆ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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