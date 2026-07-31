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ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ, 2 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 5 ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Drug Smuggling: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ 32 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 31, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:39 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ, 2 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 5 ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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