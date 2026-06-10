Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਈ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਈ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

Ludhiana News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਕਮਲ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਮਲ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਣ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 10, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:08 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਈ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वेतन रोकने के फैसले से पीछे हटी सरकार, मंत्रियों-विधायकों को मिलेगा रुका हुआ भुगतान
Shimla News17 min ago
2
Panbus Employees22 min ago
3
Hardeep Singh Mundian34 min ago
4
Nurpur news39 min ago
5
Airtel 5G News46 min ago