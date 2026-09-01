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ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ’ਤੇ ਪਥਰਾਅ; VIDEO ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ, ਘਟਨਾ ਦੀ VIDEO ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 01, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:14 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ’ਤੇ ਪਥਰਾਅ; VIDEO ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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