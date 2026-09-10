ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਵਾਈ ਨੇ ਸੱਸ-ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

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Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਮਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸੁਖਦੇਵ ਨਗਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ੇ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸੱਸ 'ਤੇ ਸਰਿਏ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ।
30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਪੀੜਤ ਸੱਸ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਿਏ ਨਾਲ ਸੱਸ-ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸੱਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੱਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹਮਲੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ
ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਾਰ ਲੋਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ MLR ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।