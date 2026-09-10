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ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਵਾਈ ਨੇ ਸੱਸ-ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

Ludhiana News: ਭਾਮਾ ਰੋਡ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨਗਰ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦਾਮਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸੱਸ-ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਸਰਿਏ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼। ਘਟਨਾ CCTV 'ਚ ਕੈਦ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 10, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 06:36 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਵਾਈ ਨੇ ਸੱਸ-ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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