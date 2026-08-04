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ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ BJP ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਡੰਮੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਲਾ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

Ludhiana BJP Protest News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BJP ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਡੰਮੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਲਾ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 04, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:23 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ BJP ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਡੰਮੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਲਾ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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