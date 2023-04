Ludhiana Bomb Hoax news: लुधियाना पुलिस को आई कॉल, पखोवाल रोड स्थित इंडोर स्टेडियम में 'बम' है!

Ludhiana Bomb Hoax ahead of Satinder Sartaaj show news: बठिंडा में मिलिट्री यूनिट पर फायरिंग की घटना के बाद पंजाब में रैड अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल कर कहा कि लुधियाना में पखोवाल रोड स्थित इंडोर स्टेडियम में बम है.

इतना कहने के बाद कॉल को डिस्कनैक्ट कर दिया गया. इस कॉल के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. पुलिस अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए, क्योंकि उस दौरान लुधियाना के इंडोर स्टेडियम में पंजाबी सिंगर सतिंदर सिंह सरताज का प्रोग्राम चल रहा था। स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ था।

सूचना के बाद कई पुलिस अधिकारियों के साथ कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने बिना किसी को भनक लगाए, इंडोर स्टेडियम की चैकिंग शुरू कर दी ताकि किसी तरह की अफरा-तफरी न मचे. हालांकि इस बीच पुलिस ने मोबाइल नंबर को ट्रेस कर लिया जो किसी आइसक्रीम की रेहड़ी लगाने वाले का था.

उसके पास कोई युवक आइसक्रीम खाने के लिए आया था और उसने बहाने से रेहड़ी वाले का मोबाइल इस्तेमाल कर कंट्रोल रूप पर कॉल कर दी थी जोकि बाद में पता चला कि फेक कॉल थी. इसके बाद जाकर पुलिस की सांस में सांस आई लेकिन फिर भी पुलिस उस अज्ञात व्यक्ति का पता लगाने में लगी हुई है जिसने रेहड़ी वाले का मोबाइल इस्तेमाल किया था.

यह भी पढ़ें: Punjab News: श्री हरमंदिर साहिब में लड़की को घुसने से रोका गया, कहा 'ये पंजाब है, इंडिया नहीं!'

दरअसल, पखोवाल रोड स्थित इंडोर स्टेडियम में 15 अप्रैल, शनिवार को पंजाबी सिंगर सतिंदर सिंह सरताज का शो था. सूत्रों का कहना है कि सरताज के शो में कई लोगों को टिकटें नहीं मिली थी. पुलिस को आशंका है कि किसी सिरफिरे ने कंट्रोल रूम पर कॉल कर फेक सूचना दे दी होगी। उधर, ए.डी.सी.पी. समीर वर्मा का कहना है कि कॉल फेक थी और पुलिस आरोपी का पता लगा रही है.

यह भी पढ़ें: Ladakh in 2050 future: AI लद्दाख की 2050 में कुछ इस तरह होगी तस्वीर

(For more news apart from Ludhiana Bomb Hoax ahead of Satinder Sartaaj show news, stay tuned to Zee PHH)