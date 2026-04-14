ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦਿਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

Ludhiana Robbery Case News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਦਿਨਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8:30 ਵਜੇ 33 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਰਪੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਤਿੰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਤੀਜਾ ਸਾਥੀ ਬਾਹਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੁਟੇਰੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ।
ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥਾਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਤੀਜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਹਲਕੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੁਟੇਰੇ ਨਕਦੀ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਦਿਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਆਰ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।