/ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਦੋ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, 3 ਬਾਈਕਾਂ ’ਤੇ ਆਏ 9 ਲੁਟੇਰੇ; ਘਟਨਾ CCTV ’ਚ ਕੈਦ

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Ludhiana News(ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ): ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਊ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲਾ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਬਾਈਕਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ 9 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ।
ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਬਾਈਕਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ 9 ਬਦਮਾਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ।
ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭੱਜਿਆ।
ਦੂਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਕਦੀ ਖੋਹੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ
ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ 9 ਬਦਮਾਸ਼ ਤਿੰਨ ਬਾਈਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। CCTV ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਜਗਤਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ 2 ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, 3 ਬਾਈਕਾਂ ’ਤੇ ਆਏ 9 ਲੁਟੇਰੇ
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ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਊ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ’ਚ 3 ਬਾਈਕਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ 9 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ 2 ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ CCTV ਕੈਮਰੇ ’ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ।
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