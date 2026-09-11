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ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਦੋ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, 3 ਬਾਈਕਾਂ ’ਤੇ ਆਏ 9 ਲੁਟੇਰੇ; ਘਟਨਾ CCTV ’ਚ ਕੈਦ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਊ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ’ਚ 3 ਬਾਈਕਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ 9 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ 2 ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ CCTV ਕੈਮਰੇ ’ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 11, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:42 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਦੋ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, 3 ਬਾਈਕਾਂ ’ਤੇ ਆਏ 9 ਲੁਟੇਰੇ; ਘਟਨਾ CCTV ’ਚ ਕੈਦ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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