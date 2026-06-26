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ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਸੱਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

Ludhiana News: ਮੀਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 26, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:41 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਸੱਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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