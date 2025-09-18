ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ VIP ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਜਨੂੰਨ, 0001 ਨੰਬਰ 18.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ

Ludhiana VIP car numbers auction: ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
Trending Photos
Ludhiana VIP car numbers auction: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ 147 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਈ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ.10 ਕੇ.ਡੀ.0001 ਰਿਹਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ 11 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੰਬਰ 18 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬੋਲੀ
ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। 1313, 1111 ਅਤੇ 0011 ਵਰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਦੌੜ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ “ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜੰਗ” ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੱਲ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਵੇਗਾ।