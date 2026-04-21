ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19.84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਇਬਰ ਠੱਗੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਫ੍ਰੈਂਡ’ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

Cyber Fraud News(ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ): ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਇਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਠੱਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ “ਪਿਗ ਬੁਚਰਿੰਗ” ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 19.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰ ਲਈ।
ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ “ਅਨਾਮਿਕਾ ਰਾਏ” ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਨੂੰ “Coinex-VIP 2” ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਈ-ਵਾਲਿਟ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਕਲੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 15 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 76 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਇਬਰ ਠੱਗ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।