Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3186717
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19.84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਇਬਰ ਠੱਗੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਫ੍ਰੈਂਡ’ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 11:06 AM IST

Trending Photos

Cyber Fraud News(ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ): ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਇਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਠੱਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ “ਪਿਗ ਬੁਚਰਿੰਗ” ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 19.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰ ਲਈ।

ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ “ਅਨਾਮਿਕਾ ਰਾਏ” ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਨੂੰ “Coinex-VIP 2” ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਈ-ਵਾਲਿਟ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਕਲੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 15 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 76 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਇਬਰ ਠੱਗ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।

TAGS

cyber fraud newsFacebook Scampunjabi news

Trending news

Nurpur news
नूरपुर में बड़ा ड्रग्स भंडाफोड़! बाइक के मीटर से मिला चिट्टा—3 तस्कर गिरफ्तार
Phagwara Theft News
ਫਗਵਾੜਾ ‘ਚ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ; NRI ਦੀ ਕੋਠੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
Kharar Kidnapping Case
ਅਗਵਾਹ ਕਰ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Himachal Weather
हिमाचल में बढ़ेगी गर्मी, 4°C तक उछलेगा पारा; 25-26 अप्रैल को बारिश के आसार
phagwara news
ਫਗਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਚਹੇੜੂ ‘ਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਾਰ ‘ਚੋਂ ਪਿਸਟਲ ਤੇ 7 ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ, ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਸਨਸਨੀ
Dirba News
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
petrol diesel price today
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ; ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਾਅ
Tim Cook Resignation
15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ CEO ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੌਨ ਟਰਨਸ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ
Patran News
ਵਿਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਾਹ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
Samrala news
ਸਮਰਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ