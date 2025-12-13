DRI ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ 601 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ, ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Ludhiana News: ਡੀਆਰਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੀਆਰਆਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਡੀਆਰਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DRI) ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ 601 ਗ੍ਰਾਮ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹80.01 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਸਕਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੋਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 601 ਗ੍ਰਾਮ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਐਕਟ, 1962 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਡੀਆਰਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।