Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਟੋਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 5 ਤੋਂ 6 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 18, 2025, 03:05 PM IST

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਬਾਈਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ 9 ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਵੋ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ  ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੋਠ ‘ਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।

ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦੋ ਗਲੀਆਂ ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਥਾਣਾ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਥਾਣਾ ਟਿੱਬਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ, ਸਾਗਰ, ਜੱਸੀ, ਹਰਸ਼, ਮੱਛੀ, ਨਿਖਿਲ ਬਿੱਲਾ, ਰਾਜਾ, ਮੰਨਾ, ਰੋਹਿਤ ਸਮੇਤ 2 ਤੋਂ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ BNS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 125, 351(2), 191(3), 190 ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25/27/54/59 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

 

Ludhiana

Ludhiana
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ
