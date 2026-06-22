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ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਲਿਆ ਖੂਨੀ ਮੋੜ, ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ; 4 ਜ਼ਖਮੀ, ਘਟਨਾ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ

Ludhiana Firing: ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 22, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:08 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਲਿਆ ਖੂਨੀ ਮੋੜ, ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ; 4 ਜ਼ਖਮੀ, ਘਟਨਾ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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