Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਟੀਮ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਸ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਛਾਪਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਟੀਮ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਸ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਛਾਪਾ

Ludhiana Gas Refilling Raid News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 18, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:50 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਟੀਮ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਸ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਛਾਪਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ PSPCL ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ
Jagraon News1 hr ago
2
Lawrence Bishnoi Gang1 hr ago
3
Jalalabad news2 hrs ago
4
Balluana News2 hrs ago
5
Ludhiana News2 hrs ago