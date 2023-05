Sukha Badewalia Murder Case: ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਬਾੜੇਵਾਲੀਆ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ

Ludhiana Gangster Sukha Badewalia Murder Case: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਬਾੜੇਵਾਲੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਰਫ ਬੱਬੂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਥਾਣਾ ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਬਿੱਟਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Punjab Latest News in Punjabi today)

ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਉਰਫ ਈਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ।

Ludhiana Gangster Sukha Badewalia Murder Case: 'ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪਤਨੀ'

ਬੱਬੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਜਨ ਉਰਫ਼ ਗੋਪੀ ਵਾਸੀ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

Ludhiana Gangster Sukha Badewalia Murder Case: 'ਸੁੱਖਾ ਬਾੜੇਵਾਲੀਆ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ'

ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੱਬੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਬਾੜੇਵਾਲੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਹਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਬਾਬੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸੁੱਖਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Weather Update: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਾ 44 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ! ਇਸ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ!

ਬੱਬੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੈਬੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਿੱਟਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਿਟਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Mallikarjun Kharge Summons: ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ 'ਚ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ

(For more Punjab's Latest News in Punjabi today, stay tuned to Zee PHH)