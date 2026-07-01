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ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਅ, ਹਮਲੇ ਦੀ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

Ludhiana News: ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 01, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:50 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਅ, ਹਮਲੇ ਦੀ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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