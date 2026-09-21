Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ; ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ; ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ; ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ; ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ

Suicide News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 21, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 04:57 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ; ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ; ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ-ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
2
3
4
5