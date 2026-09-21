/ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ; ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ; ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ

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Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 508 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 70 ਸਾਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ। ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।