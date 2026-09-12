Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ’ਚ ਚੋਰੀ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੋਰ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ’ਚ ਚੋਰੀ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੋਰ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ’ਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਚੋਰ ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 12, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 02:05 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ’ਚ ਚੋਰੀ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੋਰ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
2
3
4
5