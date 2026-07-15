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ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਧੇ ਟੋਲ ਰੇਟ

Ladowal Toll Plaza News:

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 15, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:58 PM IST
ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਧੇ ਟੋਲ ਰੇਟ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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