ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 25, 2026, 11:05 AM IST

Diljit Dosanjh Bomb Threat: ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਈਮੇਲ ਸੋਮਵਾਰ 25 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਈਮੇਲ ਸਵੇਰੇ 7:28 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ ਸੀ। ਈਮੇਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ "B"0mb ਧਮਾਕਾ - ਮੇਅਰ ਆਫਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ!" ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਅਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੁਪਹਿਰ 1:11 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਤੇ ਰਾਤ 9:11 ਵਜੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, "ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖੂਨ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਧਮਕੀ ਕਿਸਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ?
ਈਮੇਲ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ:
1. ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਨਖ ਸਿੰਘ (ਰੁਕਣ ਸ਼ਾਹਵਾਲਾ)
2. ਡਾ: ਗੁਰਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ (ਖਾਨ ਰਜਾਦਾ)

ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਈਮੇਲ ਦੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

