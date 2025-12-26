Advertisement
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 33 ਮਤੇ ਪਾਸ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦਨ ਗਰਮਾਇਆ

Ludhiana Municipal Corporation Meeting News: ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 26, 2025, 08:30 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 33 ਮਤੇ ਪਾਸ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦਨ ਗਰਮਾਇਆ

Ludhiana Municipal Corporation Meeting News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 33 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਵੀ ਚੜ੍ਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਦਨ ਮੇਅਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਿਤਿਆ ਡੈਚਵੱਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਨ ਹਦਬੰਦੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਸਥਿਤ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਭੋਲਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

