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ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਭਰਾ ਅਗਵਾ, ਕਾਰ ’ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ; ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਨਵਾਂ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸਕੌਰਪੀਓ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। CCTV ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 04, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:09 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਭਰਾ ਅਗਵਾ, ਕਾਰ ’ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ; ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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