/ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਭਰਾ ਅਗਵਾ, ਕਾਰ ’ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ; ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

राज्य चुनें
Ludhiana News: ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਪਾਰੀ ਦੇ 30 ਸਾਲਾ ਭਰਾ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੌਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੱਝਾਂ ਚਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਕੌਰਪੀਓ ’ਚ ਆਏ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਾਗ ਹੁਸੈਨ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਕੌਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ PB32H7411 ਉੱਥੇ ਆਈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
CCTV ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ
ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ CCTV ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ’ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ—“ਹੁਣ ਜੰਗਲ ’ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।”
8 ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ
ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 8 ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ—ਪੰਮਾ ਮੁਸਤਫਾ, ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ, ਤਾਜਦੀਨ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ, ਜਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਮਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਅਰਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ—ਸਮੇਤ 4-5 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।