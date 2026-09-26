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ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 3 ਬੱਚੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ

Ludhiana Missing: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਿੱਬਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 26, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 10:50 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 3 ਬੱਚੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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